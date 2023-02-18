Haytham El Bahja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haytham El Bahja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haytham El Bahja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haytham El Bahja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haytham El Bahja 23 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haytham El Bahja Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haytham El Bahja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Haytham El Bahja'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haytham El Bahja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haytham El Bahja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haytham El Bahja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haytham El Bahja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında JS Soualem

1 Temmuz 2015 yılında OC Safi

1 Temmuz 2016 yılında Widad Témara

1 Ağu 2018 yılında JS Soualem

1 Ağu 2019 yılında Wydad AC

29 Kasım 2020 yılında JS Soualem

30 Haziran 2021 yılında Wydad AC

11 Ağu 2021 yılında JS Soualem

8 Ocak 2022 yılında Raja Casablanca

31 Ocak 2023 yılında FUS Rabat

Haytham El Bahja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haytham El Bahja şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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