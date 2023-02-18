Mehdi Karnass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Karnass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Karnass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Karnass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Karnass 12 Mart 1990 tarihinde El Jadida şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da El Mehdi Karnass şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Karnass Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Karnass, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 29 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mehdi Karnass'nin FUS Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Karnass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Karnass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Karnass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Karnass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Difaâ El Jadida

20 Haziran 2014 yılında Aalesund

12 Ocak 2015 yılında FAR Rabat

12 Ocak 2016 yılında Wydad AC

1 Temmuz 2018 yılında Difaâ El Jadida

29 Ağu 2021 yılında FUS Rabat

Mehdi Karnass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Karnass şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Mehdi Karnass Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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