El Mehdi Benabid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Mehdi Benabid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Mehdi Benabid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Mehdi Benabid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Mehdi Benabid 24 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Mehdi Benabid Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feature yapmaktadır. El Mehdi Benabid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. El Mehdi Benabid'nin FUS Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

El Mehdi Benabid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Mehdi Benabid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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El Mehdi Benabid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Mehdi Benabid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Khémisset

30 Haziran 2018 yılında FUS Reserve

1 Temmuz 2018 yılında FUS Rabat

El Mehdi Benabid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Mehdi Benabid şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

El Mehdi Benabid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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