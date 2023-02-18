Saad Ait Khorsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Ait Khorsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Ait Khorsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Ait Khorsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Ait Khorsa 3 Ocak 1994 tarihinde Safi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da سعد أيت الخرصة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Ait Khorsa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Saad Ait Khorsa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Saad Ait Khorsa'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saad Ait Khorsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Ait Khorsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saad Ait Khorsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Ait Khorsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FUS Rabat

Saad Ait Khorsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Ait Khorsa şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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