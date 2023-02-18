Yassine Lamine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Lamine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Lamine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Lamine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Lamine 2 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Lamine Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassine Lamine, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yassine Lamine'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yassine Lamine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Lamine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yassine Lamine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Lamine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2022 yılında FUS Rabat

Yassine Lamine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Lamine şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.