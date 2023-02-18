Oumar Comara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Comara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oumar Comara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oumar Comara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oumar Comara 19 Kasım 2000 tarihinde Bouaké şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Oumar Farouk Comara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oumar Comara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Solution Business yapmaktadır. Oumar Comara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Oumar Comara'nin FUS Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oumar Comara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oumar Comara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oumar Comara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oumar Comara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında ASEC Mimosas B

15 Ocak 2021 yılında MAS Fes

12 Ağu 2022 yılında FUS Rabat

Oumar Comara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oumar Comara şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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