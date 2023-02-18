Hamza Hannouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Hannouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Hannouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Hannouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Hannouri 22 Ocak 1998 tarihinde El Jadida şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da حمزة هنوري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Hannouri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Hannouri, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Hannouri'nin FUS Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hamza Hannouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Hannouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Hannouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Hannouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Difaâ El Jadida

27 Ağu 2021 yılında Moghreb Tétouan

9 Ağu 2022 yılında FUS Rabat

Hamza Hannouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Hannouri şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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