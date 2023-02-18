Ayoub Nanah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Nanah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Nanah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Nanah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Nanah 12 Kasım 1992 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أيوب ناناح şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Nanah Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Ayoub Nanah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 28 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ayoub Nanah'nin FUS Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Nanah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Nanah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ayoub Nanah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Nanah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Difaâ El Jadida

1 Ocak 2019 yılında Raja Casablanca

28 Ağu 2021 yılında FUS Rabat

Ayoub Nanah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Nanah şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Raja Casablanca, Rachad Bernoussi

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.