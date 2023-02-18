Herve Guy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herve Guy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herve Guy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herve Guy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herve Guy 17 Eylül 1991 tarihinde Yopougnon şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Nady Di Bola Guy-Hervé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herve Guy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Majestic management MGCL yapmaktadır. Herve Guy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Herve Guy'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Herve Guy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Herve Guy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Herve Guy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herve Guy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2003 yılında SC Bastia

1 Temmuz 2007 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2008 yılında Stella Club

1 Ocak 2013 yılında Ittihad Tanger

1 Temmuz 2017 yılında Al-Qadsiah FC

3 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2020 yılında Bhayangkara

28 Kasım 2020 yılında SCC Mohammedia

14 Temmuz 2022 yılında FUS Rabat

Herve Guy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herve Guy şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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