Ayoub Qasmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Qasmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Qasmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Qasmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Qasmi 19 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Qasmi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Qasmi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 8 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ayoub Qasmi'nin FUS Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Qasmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Qasmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Qasmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Qasmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2016 yılında Hassania

1 Temmuz 2019 yılında Mouloudia

8 Ağu 2021 yılında FUS Rabat

Ayoub Qasmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Qasmi şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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