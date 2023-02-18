Hamza Qarqor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Qarqor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Qarqor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Qarqor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Qarqor 15 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Qarqor Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Qarqor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Qarqor'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Qarqor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Qarqor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Qarqor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Qarqor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2022 yılında FUS Rabat

Hamza Qarqor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Qarqor şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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