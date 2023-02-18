Marouane Louadni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marouane Louadni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marouane Louadni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marouane Louadni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marouane Louadni 1 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da مروان لودني şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marouane Louadni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Julien Poujol yapmaktadır. Marouane Louadni, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marouane Louadni'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marouane Louadni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marouane Louadni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marouane Louadni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marouane Louadni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Kasım 2020 yılında Rapide Oued Zem

12 Temmuz 2022 yılında FUS Rabat

Marouane Louadni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marouane Louadni şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.