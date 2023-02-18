Youssef El Omari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef El Omari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef El Omari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef El Omari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef El Omari 3 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef El Omari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zone 58 Group Sarl yapmaktadır. Youssef El Omari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Youssef El Omari'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef El Omari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef El Omari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef El Omari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef El Omari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FAR Rabat

21 Ağu 2017 yılında CA Khénifra

1 Ağu 2018 yılında Mouloudia

1 Eylül 2022 yılında FUS Rabat

Youssef El Omari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef El Omari şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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