Pa Modou Sohna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pa Modou Sohna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pa Modou Sohna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pa Modou Sohna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pa Modou Sohna 8 Ocak 2001 tarihinde Bakau şehrinde doğmuştur. Gambiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pa Modou Sohna Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Modoustic Sports yapmaktadır. Pa Modou Sohna, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Pa Modou Sohna'nin FUS Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pa Modou Sohna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pa Modou Sohna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pa Modou Sohna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pa Modou Sohna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FUS Reserve

1 Ağu 2021 yılında FUS Rabat

Pa Modou Sohna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pa Modou Sohna şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.