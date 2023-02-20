Brage Prestmo Kvithyld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brage Prestmo Kvithyld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brage Prestmo Kvithyld adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brage Prestmo Kvithyld Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brage Prestmo Kvithyld 14 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brage Prestmo Kvithyld Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Brage Prestmo Kvithyld'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Brage Prestmo Kvithyld Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brage Prestmo Kvithyld isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brage Prestmo Kvithyld Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brage Prestmo Kvithyld futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Kolstad

31 Ağustos 2022 yılında Ranheim IL

Brage Prestmo Kvithyld Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brage Prestmo Kvithyld şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brage Prestmo Kvithyld Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Trygg/Lade (-2019)

Norveç U18 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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