Daniel Luis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Luis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Luis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Luis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Luis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Luis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Luis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Luis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Luis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Luis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Luis 11 Mayıs 1994 tarihinde La Habana şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Küba uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Ernesto Luis Sáez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Luis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NeoFut Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Luis'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Luis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Luis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Luis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Luis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Camagüey

9 Şubat 2018 yılında Atlántico

1 Ocak 2019 yılında CF Ciudad de Habana

1 Mart 2019 yılında Delfines

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

20 Mayıs 2021 yılında PDX

9 Mart 2022 yılında RGV FC Toros

Daniel Luis kimdir

Daniel Luis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Luis şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Luis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Küba takımında 16 numaralı formasıyla 16 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

Küba U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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Daniel Luis nereli

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