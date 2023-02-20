Francisco Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Torres 29 Ekim 1987 tarihinde Longview, Texas şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Francisco Torres Mezzell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Torres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SHINE Entertainment Media yapmaktadır. Francisco Torres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Torres'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Francisco Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Pachuca

1 Ocak 2013 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2018 yılında Puebla FC

30 Haziran 2019 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Switchbacks FC

21 Şubat 2022 yılında RGV FC Toros

Francisco Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Torres şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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