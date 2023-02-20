Juan Galindrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Galindrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Galindrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Galindrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Galindrez 4 Temmuz 1994 tarihinde Valle de Cauca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Guillermo Galindrez Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Galindrez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BPM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Galindrez'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Galindrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Galindrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Galindrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Galindrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tijuana II

1 Temmuz 2018 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2019 yılında Fortaleza CEIF

23 Şubat 2021 yılında Red Wolves

25 Ocak 2023 yılında RGV FC Toros

Juan Galindrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Galindrez şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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