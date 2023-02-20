Michael Knapp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Knapp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Knapp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Knapp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Knapp 30 Ocak 2000 tarihinde Bloomfield, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Knapp Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Knapp'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Knapp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Knapp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Knapp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Knapp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NYRB Academy

1 Ağustos 2018 yılında MSU Red Hawks

1 Mayıs 2019 yılında FC Motown

1 Ağustos 2019 yılında MSU Red Hawks

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

13 Kasım 2020 yılında Morris Elite

23 Nisan 2021 yılında NY Red Bulls II

26 Ocak 2023 yılında RGV FC Toros

Michael Knapp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Knapp şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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