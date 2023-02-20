Gabriel Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Benitez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Benitez 30 Eylül 1993 tarihinde Caracas, Distrito Capital şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Venezuela,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Alejandro Benítez D'Andrea şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Benitez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gaetano Montalbano yapmaktadır. Gabriel Benitez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Benitez'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Portuguesa FC

31 Aralık 2014 yılında Dep. Petare

1 Temmuz 2016 yılında Dep. Anzoátegui

18 Ocak 2017 yılında Extremadura

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Zulia FC

20 Şubat 2020 yılında Atl. Venezuela

11 Ocak 2022 yılında Táchira

31 Ocak 2023 yılında RGV FC Toros

Gabriel Benitez kimdir

Gabriel Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Benitez şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Benitez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabriel Benitez nereli

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