Wahab Ackwei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wahab Ackwei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wahab Ackwei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wahab Ackwei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wahab Ackwei 19 Ekim 1996 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wahab Ackwei Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tavares Agency LLC yapmaktadır. Wahab Ackwei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Wahab Ackwei'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wahab Ackwei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AckweiWahab

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/ackweiwahab/

Wahab Ackwei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wahab Ackwei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Wahab Ackwei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wahab Ackwei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2018 yılında NY Red Bulls II

1 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz

22 Mart 2019 yılında Richmond

11 Şubat 2021 yılında Loudoun United

11 Şubat 2022 yılında RGV FC Toros

Wahab Ackwei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wahab Ackwei şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.