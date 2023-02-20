Carlos Merancio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Merancio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Merancio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Merancio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Merancio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Merancio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Merancio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Merancio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Merancio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Merancio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Merancio 14 Eylül 1998 tarihinde Hermosillo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Uriel Merancio Valdéz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Merancio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicta yapmaktadır. Carlos Merancio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Merancio'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Merancio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Merancio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Merancio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Merancio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2019 yılında FC Tucson

11 Ocak 2021 yılında Hartford

20 Aralık 2021 yılında FC Tucson

3 Şubat 2023 yılında RGV FC Toros

Carlos Merancio kimdir

Carlos Merancio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Merancio şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Carlos Merancio nereli

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