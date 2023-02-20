Erik Pimentel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Pimentel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Pimentel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Pimentel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Pimentel 15 Mayıs 1990 tarihinde Coacalco şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Érik Alan Pimentel Benavides şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Pimentel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Erik Pimentel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 27 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Erik Pimentel'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Pimentel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/erikpimen_4

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http://www.instagram.com/pime4/

Erik Pimentel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Pimentel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Erik Pimentel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Pimentel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında América Coapa

1 Temmuz 2011 yılında América

1 Ocak 2013 yılında Atlante

30 Haziran 2013 yılında América

1 Temmuz 2017 yılında Puebla FC

30 Haziran 2018 yılında América

1 Temmuz 2018 yılında Puebla FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

10 Ekim 2019 yılında Deportivo Mixco

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2020 yılında Correcaminos

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

27 Nisan 2021 yılında RGV FC Toros

Erik Pimentel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Pimentel şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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