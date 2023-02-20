Juan David Cabezas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan David Cabezas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan David Cabezas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan David Cabezas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan David Cabezas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan David Cabezas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan David Cabezas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan David Cabezas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan David Cabezas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan David Cabezas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan David Cabezas 27 Şubat 1991 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Cabezas Núñez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan David Cabezas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan David Cabezas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 8 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Juan David Cabezas'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan David Cabezas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan David Cabezas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan David Cabezas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan David Cabezas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Deportivo Cali

1 Ağustos 2010 yılında Cúcuta Dep.

30 Haziran 2011 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2011 yılında CD La Equidad

30 Haziran 2012 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2013 yılında Once Caldas

30 Haziran 2014 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2016 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2016 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2017 yılında Houston

31 Aralık 2017 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2018 yılında Houston

1 Ocak 2020 yılında Palm Beach

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

8 Nisan 2021 yılında RGV FC Toros

Juan David Cabezas kimdir

Juan David Cabezas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan David Cabezas şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Cali (-12/2006)

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Juan David Cabezas nereli

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