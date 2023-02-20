Jonathan Ricketts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Ricketts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Ricketts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Ricketts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Ricketts 20 Kasım 1997 tarihinde Chattanooga, Tennessee şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Ricketts Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSG USA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Ricketts'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Ricketts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Ricketts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Ricketts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Ricketts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Chattanooga FC

1 Ağustos 2018 yılında Bryan College

1 Mayıs 2019 yılında Dalton

1 Ağustos 2019 yılında Bryan College

10 Ocak 2020 yılında Red Wolves

23 Şubat 2022 yılında RGV FC Toros

Jonathan Ricketts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Ricketts şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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