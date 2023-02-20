Frank Nodarse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Nodarse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frank Nodarse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frank Nodarse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Frank Nodarse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Nodarse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frank Nodarse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Nodarse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Nodarse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Nodarse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Nodarse 6 Aralık 2000 tarihinde La Habana şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Küba uyrukludur.Gerçek adı da Frank Leidam Nodarse Chávez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Nodarse Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 12 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Frank Nodarse'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Frank Nodarse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Nodarse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Frank Nodarse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Nodarse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2020 yılında Fort Lauderdale

12 Ağustos 2021 yılında Charleston

22 Ağustos 2021 yılında Inter Miami II

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

12 Mart 2022 yılında RGV FC Toros

Frank Nodarse kimdir

Frank Nodarse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Nodarse şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Storm FC

Frank Nodarse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Küba U20 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Frank Nodarse nereli

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