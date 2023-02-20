Christian Pinzon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Pinzon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Pinzon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Pinzon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Pinzon 24 Haziran 1998 tarihinde Bellflower, California şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Christian Pinzón Barajas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Pinzon Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Pinzon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Pinzon'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Pinzon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Pinzon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Pinzon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Pinzon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2021 yılında Tapatío

6 Temmuz 2022 yılında RGV FC Toros

Christian Pinzon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Pinzon şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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