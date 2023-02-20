Eric Kinzner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Kinzner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eric Kinzner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eric Kinzner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eric Kinzner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Kinzner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eric Kinzner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Kinzner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Kinzner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Kinzner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Kinzner 22 Mart 2003 tarihinde Tacoma, Washington şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Eric Michael Kinzner şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Kinzner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSG USA yapmaktadır. Eric Kinzner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eric Kinzner'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Eric Kinzner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Kinzner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Eric Kinzner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Kinzner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Seattle Academy

6 Mart 2020 yılında Tacoma Defiance

12 Temmuz 2020 yılında Seattle Academy

13 Temmuz 2020 yılında Tacoma Defiance

7 Temmuz 2022 yılında FC Tucson

30 Kasım 2022 yılında Tacoma Defiance

20 Ocak 2023 yılında RGV FC Toros

Eric Kinzner kimdir

Eric Kinzner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Kinzner şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eric Kinzner nereli

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