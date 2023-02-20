Frank Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Lopez 25 Şubat 1995 tarihinde Cienfuegos şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Küba uyrukludur.Gerçek adı da Frank Manuel López García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUSZONE SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Frank Lopez'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frank Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2015 yılında Bilinmiyor

15 Mart 2018 yılında LA Galaxy II

15 Temmuz 2019 yılında San Antonio FC

31 Aralık 2019 yılında LA Galaxy II

13 Ocak 2020 yılında Oklahoma City

8 Eylül 2020 yılında Sacramento FC

30 Kasım 2020 yılında Oklahoma City

3 Eylül 2021 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2021 yılında Oklahoma City

8 Şubat 2022 yılında RGV FC Toros

Frank Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Lopez şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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