İan Cerro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Cerro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Cerro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İan Cerro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İan Cerro 9 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İan Cerro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İan Cerro'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
İan Cerro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İan Cerro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2016 yılında SIUE Cougars
1 Mayıs 2018 yılında Colorado Pride
31 Temmuz 2018 yılında SIUE Cougars
1 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2019 yılında Canuelas FC
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
1 Mayıs 2021 yılında Milwaukee
10 Eylül 2021 yılında Chicago House
19 Ocak 2022 yılında Chattanooga FC
24 Ocak 2023 yılında RGV FC Toros
İan Cerro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İan Cerro şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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