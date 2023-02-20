Ricky Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricky Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricky Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricky Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricky Ruiz 4 Kasım 1996 tarihinde Lake Elsinore, California şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricky Ruiz Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSG USA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ricky Ruiz'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricky Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricky Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricky Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricky Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında UC Riverside

1 Mayıs 2017 yılında Golden State

1 Ağustos 2017 yılında UC Riverside

1 Mayıs 2018 yılında OCSC Academy

31 Temmuz 2018 yılında UC Riverside

1 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2019 yılında Golden State

1 Eylül 2019 yılında LA Force

27 Ocak 2020 yılında Red Wolves

23 Şubat 2022 yılında RGV FC Toros

Ricky Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricky Ruiz şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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