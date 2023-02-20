Christiano Francois kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christiano Francois Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christiano Francois adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christiano Francois Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christiano Francois 17 Temmuz 1993 tarihinde Cabaret şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Haiti uyrukludur.Gerçek adı da Christiano Jr. François şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christiano Francois Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dierolf Rechtsanwälte AG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christiano Francois'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Christiano Francois Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Cheetahcf7

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/cheetahcf7/?hl=en

Christiano Francois Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christiano Francois isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Christiano Francois Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christiano Francois futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2012 yılında Maryland

1 Mayıs 2013 yılında Bohemians

1 Ağustos 2013 yılında Maryland

24 Ocak 2014 yılında D.C. United

27 Şubat 2014 yılında Richmond

7 Ağustos 2014 yılında D.C. United

8 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2014 yılında Bilinmiyor

21 Ocak 2015 yılında Vila Real

7 Ağustos 2015 yılında Felgueiras

21 Mart 2017 yılında Rochester

1 Ocak 2018 yılında Pittsburgh

1 Ocak 2019 yılında Ottawa Fury

30 Ocak 2020 yılında Reno FC

18 Ocak 2021 yılında Miami FC

8 Şubat 2022 yılında El Paso

27 Ocak 2023 yılında RGV FC Toros

Christiano Francois Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christiano Francois şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Christiano Francois Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Haiti takımında 15 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.