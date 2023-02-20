Robert Coronado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Coronado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Coronado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Coronado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Coronado 3 Ağustos 1996 tarihinde La Habra, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Coronado Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Coronado'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Coronado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RobC10_

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Robert Coronado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Coronado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Robert Coronado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Coronado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Golden State

1 Ağustos 2016 yılında CSU Fullerton

1 Mayıs 2018 yılında OCSC Academy

1 Ağustos 2018 yılında CSU Fullerton

7 Mart 2019 yılında RGV FC Toros

21 Ocak 2021 yılında Oklahoma City

4 Şubat 2022 yılında RGV FC Toros

Robert Coronado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Coronado şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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