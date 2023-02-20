Tyler Deric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Deric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Deric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyler Deric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyler Deric 30 Ağustos 1988 tarihinde Spring, Texas şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da John Tyler Deric şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyler Deric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 25 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Tyler Deric'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tyler Deric Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tyderic

Tyler Deric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyler Deric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tyler Deric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyler Deric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında Tar Heels

27 Şubat 2009 yılında Houston

16 Haziran 2009 yılında Austin Aztex FC

1 Ağustos 2009 yılında Houston

4 Ağustos 2012 yılında San Antonio

7 Ağustos 2012 yılında Houston

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

5 Temmuz 2018 yılında Houston

6 Temmuz 2018 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2018 yılında Houston

22 Mart 2019 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2019 yılında Houston

25 Şubat 2021 yılında RGV FC Toros

Tyler Deric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyler Deric şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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