David Moller Wolfe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Moller Wolfe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Moller Wolfe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Moller Wolfe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Moller Wolfe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Moller Wolfe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Moller Wolfe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Moller Wolfe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Moller Wolfe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Moller Wolfe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Moller Wolfe 23 Nisan 2002 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da David Møller Wolfe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Moller Wolfe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. David Moller Wolfe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. David Moller Wolfe'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

David Moller Wolfe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Moller Wolfe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Moller Wolfe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Moller Wolfe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında SK Brann II

13 Temmuz 2020 yılında Asane Fotball

31 Aralık 2020 yılında SK Brann II

1 Şubat 2021 yılında Brann

David Moller Wolfe kimdir

David Moller Wolfe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Moller Wolfe şuan SK Brann takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

David Moller Wolfe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U20 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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David Moller Wolfe nereli

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