Mathias Rasmussen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Rasmussen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Rasmussen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Rasmussen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Rasmussen 25 Kasım 1997 tarihinde Lyngdal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Knutsen Rasmussen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Rasmussen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Scouting AS yapmaktadır. Mathias Rasmussen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mathias Rasmussen'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathias Rasmussen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Rasmussen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Rasmussen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Rasmussen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında IK Start Alt.

1 Ocak 2015 yılında IK Start

19 Temmuz 2016 yılında Nordsjaelland

2 Ekim 2020 yılında Brann

Mathias Rasmussen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Rasmussen şuan SK Brann takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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