İsak Hjorteseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Hjorteseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsak Hjorteseth kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsak Hjorteseth ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsak Hjorteseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Hjorteseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsak Hjorteseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Hjorteseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Hjorteseth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Hjorteseth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Hjorteseth 14 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Isak Tomar Hjorteset şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Hjorteseth Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsak Hjorteseth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. İsak Hjorteseth'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İsak Hjorteseth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsak Hjorteseth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

İsak Hjorteseth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Hjorteseth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Brann

1 Ağustos 2021 yılında Fyllingsdalen

31 Aralık 2021 yılında Brann

İsak Hjorteseth kimdir

İsak Hjorteseth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Hjorteseth şuan SK Brann takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Fyllingsdalen

İsak Hjorteseth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U18 takımında 13 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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İsak Hjorteseth nereli

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