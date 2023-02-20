Ulrik Mathisen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulrik Mathisen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulrik Mathisen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulrik Mathisen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulrik Mathisen 18 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulrik Mathisen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Ulrik Mathisen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ulrik Mathisen'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ulrik Mathisen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulrik Mathisen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulrik Mathisen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulrik Mathisen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Vålerenga Alt.

1 Eylül 2015 yılında Vålerenga II

15 Ocak 2019 yılında Kjelsas IL

5 Ekim 2020 yılında Lillestrøm

30 Mart 2022 yılında Sogndal IL

31 Aralık 2022 yılında Lillestrøm

Ulrik Mathisen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulrik Mathisen şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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