Frederik Borsting kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Borsting Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Borsting adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Borsting Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Borsting 13 Şubat 1995 tarihinde Klarup şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Lindbøg Børsting şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Borsting Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Frederik Borsting, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Frederik Borsting'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Frederik Borsting Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Borsting isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Borsting Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Borsting futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2014 yılında Aalborg BK

11 Mart 2022 yılında Brann

Frederik Borsting Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Borsting şuan SK Brann takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Frederik Borsting Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RKG Klarup, Aalborg BK

Danimarka U19 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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