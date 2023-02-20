Svenn Crone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svenn Crone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Svenn Crone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Svenn Crone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Svenn Crone 20 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Svenn Crone Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Svenn Crone, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 27 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Svenn Crone'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Svenn Crone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Svenn Crone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Svenn Crone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Svenn Crone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2014 yılında Bröndby IF

2 Şubat 2015 yılında Brönshöj BK

30 Haziran 2015 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2018 yılında Silkeborg IF

1 Şubat 2021 yılında Lyngby BK

27 Şubat 2022 yılında Brann

Svenn Crone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Svenn Crone şuan SK Brann takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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