Mathias Dyngeland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Dyngeland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Dyngeland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Dyngeland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Dyngeland 7 Ekim 1995 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Lønne Dyngeland şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Dyngeland Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Mathias Dyngeland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Dyngeland'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mathias Dyngeland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Dyngeland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Dyngeland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Dyngeland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Fana IL

1 Mart 2012 yılında Sogndal IL

1 Nisan 2012 yılında Fana IL

1 Temmuz 2012 yılında Sogndal IL

1 Ocak 2020 yılında Elfsborg

27 Ağustos 2021 yılında Vålerenga

31 Aralık 2021 yılında Elfsborg

12 Ocak 2022 yılında Brann

Mathias Dyngeland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Dyngeland şuan SK Brann takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mathias Dyngeland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fana IL (-2012)

Norveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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