Eirik Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Johansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eirik Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eirik Johansen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eirik Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Johansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eirik Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Johansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eirik Johansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eirik Johansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eirik Johansen 12 Temmuz 1992 tarihinde Tønsberg şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Eirik Holmen Johansen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eirik Johansen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Eirik Johansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 9 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Eirik Johansen'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eirik Johansen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EiJo92

http://www.instagram.com/eijo92/

Eirik Johansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eirik Johansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Eirik Johansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eirik Johansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Man. City

7 Mart 2013 yılında Scunthorpe Utd.

28 Nisan 2013 yılında Man. City

20 Ocak 2014 yılında Sandefjord

31 Aralık 2014 yılında Man. City

31 Mart 2015 yılında New York City

13 Mayıs 2015 yılında Wilmington

1 Aralık 2015 yılında New York City

12 Ocak 2018 yılında Sandefjord

9 Ocak 2019 yılında Brann

15 Haziran 2020 yılında Kristiansund

31 Aralık 2020 yılında Brann

Eirik Johansen kimdir

Eirik Johansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eirik Johansen şuan SK Brann takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Teie IF (?-2008), Manchester City (2008-2012)

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Eirik Johansen nereli

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