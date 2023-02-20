Thore Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thore Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thore Pedersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thore Pedersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thore Pedersen 11 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Thore Baardsen Pedersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thore Pedersen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Thore Pedersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thore Pedersen'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Thore Pedersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thore Pedersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thore Pedersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thore Pedersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Vard

8 Ocak 2019 yılında Haugesund

30 Ocak 2023 yılında Brann

Thore Pedersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thore Pedersen şuan SK Brann takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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