Niklas Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Castro 8 Ocak 1996 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili,Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Niklas Fernando Nygård Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Castro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Niklas Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 28 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Niklas Castro'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Niklas Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Vålerenga

24 Mart 2017 yılında Kongsvinger

12 Ocak 2019 yılında Aalesund

28 Mart 2022 yılında Brann

Niklas Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Castro şuan SK Brann takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niklas Castro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Valerenga Oslo

Şili takımında 22 numaralı formasıyla 14 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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