Bard Finne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bard Finne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bard Finne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bard Finne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bard Finne 13 Şubat 1995 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Bård Finne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bard Finne Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Bard Finne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Bard Finne'nin SK Brann ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bard Finne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bard Finne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bard Finne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bard Finne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2012 yılında Brann

1 Ocak 2014 yılında Köln

15 Ocak 2016 yılında Heidenheim

24 Şubat 2017 yılında Vålerenga

1 Ocak 2021 yılında SönderjyskE

5 Ağustos 2021 yılında Brann

Bard Finne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bard Finne şuan SK Brann takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bard Finne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Trane (-12/2006), Nymark IL (1/2007-2008), Brann Bergen (2009-9/2012)

Norveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 6 gol atmıştır.

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