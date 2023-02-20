Felix Horn Myhre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Horn Myhre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Horn Myhre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Horn Myhre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Horn Myhre 4 Mart 1999 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Horn Myhre Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Felix Horn Myhre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Felix Horn Myhre'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Felix Horn Myhre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Horn Myhre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Horn Myhre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Horn Myhre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2017 yılında Vålerenga

9 Nisan 2019 yılında Bodø/Glimt

7 Mayıs 2019 yılında Vålerenga

6 Temmuz 2021 yılında Brann

Felix Horn Myhre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Horn Myhre şuan SK Brann takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Felix Horn Myhre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ullern (-2016)

Norveç U21 takımında 7 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 6 numaralı formasıyla 16 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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