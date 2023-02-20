Ole Didrik Blomberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Didrik Blomberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ole Didrik Blomberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ole Didrik Blomberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ole Didrik Blomberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Didrik Blomberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ole Didrik Blomberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Didrik Blomberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ole Didrik Blomberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ole Didrik Blomberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ole Didrik Blomberg 12 Haziran 2000 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ole Didrik Blomberg Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Ole Didrik Blomberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ole Didrik Blomberg'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ole Didrik Blomberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ole Didrik Blomberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ole Didrik Blomberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ole Didrik Blomberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2019 yılında Asane Fotball

16 Eylül 2020 yılında Brann

Ole Didrik Blomberg kimdir

Ole Didrik Blomberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ole Didrik Blomberg şuan SK Brann takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IL Gneist, SK Brann

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Ole Didrik Blomberg nereli

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