Fredrik Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Knudsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Knudsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Knudsen 30 Ağustos 1996 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Fredrik Pallesen Knudsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Knudsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fredrik Knudsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Fredrik Knudsen'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Knudsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Knudsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredrik Knudsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Knudsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2014 yılında Brann

1 Ocak 2016 yılında Asane Fotball

31 Aralık 2016 yılında Brann

30 Ocak 2017 yılında Haugesund

12 Ağustos 2021 yılında Brann

Fredrik Knudsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Knudsen şuan SK Brann takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Fredrik Knudsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U21 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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