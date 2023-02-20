Niklas Jensen Wassberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Jensen Wassberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Jensen Wassberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Jensen Wassberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Jensen Wassberg 12 Haziran 2004 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Jensen Wassberg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Niklas Jensen Wassberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 2 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Niklas Jensen Wassberg'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Niklas Jensen Wassberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Jensen Wassberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Jensen Wassberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Jensen Wassberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Nisan 2021 yılında Brann

Niklas Jensen Wassberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Jensen Wassberg şuan SK Brann takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niklas Jensen Wassberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fyllingsdalen

Norveç U19 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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