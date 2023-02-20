Ruben Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Kristiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Kristiansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Kristiansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Kristiansen 20 Şubat 1988 tarihinde Bodø şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Kristiansen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruben Kristiansen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 11 Ağustos 2015 tarihinde katılmıştır. Ruben Kristiansen'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Kristiansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Kristiansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Kristiansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Kristiansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Tromsdalen

1 Ocak 2012 yılında Tromsø IL

31 Mart 2014 yılında Vålerenga

11 Ağustos 2015 yılında Brann

Ruben Kristiansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Kristiansen şuan SK Brann takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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